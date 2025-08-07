Antalya’da 1973–1980 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yapan ve 84 yaşında yaşamını yitiren Selahattin Tonguç için Antalya Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası önünde tören düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da 1973-1980 yılları arasında iki dönem belediye başkanı olarak görev yapan Selahattin Tonguç, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Selahattin Tonguç, son yolculuğuna uğurlandı. Selahattin Tonguç için ilk tören, Karaalioğlu Parkı'nda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası önünde düzenlendi. Törene; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Bekir Kumbul, Selahattin Tonguç’un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

VİZYONUYLA KENTİ GELECEĞE TAŞIDI

Cenaze töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Selahattin Tonguç’un Antalya’nın yetiştirdiği en değerli devlet ve halk adamlarından biri olduğunu söyleyerek, “Bugün, bir başkandan çok daha fazlasını uğurluyoruz. Selahattin Başkanımız göreve geldiği dönemde Antalya, kendi ifadesiyle henüz büyük bir köy görünümünde, suları haftada bir-iki gün akan, ulaşım bisiklet ve motosikletle sağlanan bir kentti. İşte bu zorluklar içerisinde Sayın Tonguç; altyapıyı, planlamayı, çevreyi, kültürü ve halkı merkezine alan bir yönetim anlayışı geliştirmiş; Antalya’yı geleceğe taşıyan o vizyonu, 'Turizm, tarım ve kültür' sacayağı üzerine oturtmuş ve bizlere bugün hâlâ geçerliliğini koruyan bir yol haritası bırakmıştır” dedi.

KÜLTÜR SANAT ALANINDA İLERLEDİ

Selahattin Tonguç’un başkanlığı döneminde kentte altyapı yatırımları dışında kültür–sanat alanında büyük projelerin hayata geçirildiğine dikkat çeken Büşra Özdemir, “O’nun döneminde Altın Portakal Film Festivali, sadece bir yarışma olmaktan çıkarılmış; tiyatrodan müziğe, plastik sanatlardan sinemaya uzanan geniş kapsamlı bir kültür-sanat şenliğine dönüşmüştür. 1978’de ilk kez uluslararası boyuta taşınan festival, onun öncülüğünde Antalya’nın dünya sahnesine açılan kültürel penceresi haline gelmiştir. Kent imarını, çevre korumayı, halkın kıyıyla buluşma hakkını, Antalya’nın denize açılan penceresini savunmayı yalnızca görev değil; bir vicdan meselesi olarak görmüştür” diye konuştu.

TONGUÇ BAŞKANIN İZLERİ ANTALYA’DA YAŞAYACAK

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Selahattin Tonguç’un her zaman Antalyalıların kalbinde olduğunu söyleyerek, “Selahattin Tonguç, 1980 darbesiyle görevinden alınmış olabilir ancak halkın gönlündeki yeri hiçbir zaman alınamamıştır. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak onun açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz. Halkı önceleyen, kültürü yaşatan, çevreyi koruyan ve hesabı halka veren bir yerel yönetim anlayışını sürdürmekte kararlıyız. Bu şehir sizi unutmayacak Başkanım” dedi.

Belediye binasındaki törenin ardından Selahattin Tonguç için CHP Antalya İl Başkanlığı önünde bir tören gerçekleştirildi. Selahattin Tonguç’un cenazesi, ikindi namazına müteakip Andızlı Mezarlığı'nda defnedildi.