Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın kırsal ve sahil mahalle yollarında kışa hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda grup yollarında şarampol temizliği, bakım onarım, asfalt serimi ve yağmur giderlerini temizleme çalışmaları yapılıyor.
Alanya Gazipaşa arasındaki sahil yolunda bir süre önce başlatılan bakım onarım çalışmaları kapsamında yolun bozuk yerlerinde asfalt yenileme ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.
Yaylakonak, Aliefendi ve İspatlı yollarında onarım çalışması yapılırken, Yaylakonak, İmamlı, Uğrak, Özvadi, Hocalar, Beldibi, Sapadere, Büyükpınar, Yeşilöz ve Üzümlü mahallelerinin grup yollarında yağmur giderleri ve şarampollerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.