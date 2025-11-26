Bunlar da ilginizi çekebilir

MEB'den mesleki ve teknik öğrencilere öykü yarışması

Yaylakonak, Aliefendi ve İspatlı yollarında onarım çalışması yapılırken, Yaylakonak, İmamlı, Uğrak, Özvadi, Hocalar, Beldibi, Sapadere, Büyükpınar, Yeşilöz ve Üzümlü mahallelerinin grup yollarında yağmur giderleri ve şarampollerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Alanya Gazipaşa arasındaki sahil yolunda bir süre önce başlatılan bakım onarım çalışmaları kapsamında yolun bozuk yerlerinde asfalt yenileme ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda grup yollarında şarampol temizliği, bakım onarım, asfalt serimi ve yağmur giderlerini temizleme çalışmaları yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın kırsal ve sahil mahalle yollarında kışa hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.