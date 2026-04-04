Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankara'nın Geleceğine Yatırım Yapıyoruz' programında ASKİ Genel Müdürlüğü'nün önemli projelerinin temel atma törenini ve yapımı tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ASKİ Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen; Kesikköprü- İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Arası 4. Hat, Koyunbaba- Çubuk Barajları Arası Ana İsale Hattı yapım işleri başta olmak üzere; Çamlıdere Barajı İvedik Su Arıtma Tesisi Arası Ana İletim Hattı Projesi, Çayırhan-Beypazarı Arası Ana İsale Hattı, Pompa İstasyonları ve Depo İmalatları Yapım İşi, Ankara Merkezi (İvedik) İçme Suyu Arıtma Tesisi (4.Ünite) Kapasite Artışı Yapım İşi, Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi, Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi Yapım İşi, TC-2 İçme Suyu Deposu İletim Hattı Yapım İşi, Şereflikoçhisar Atık Su Arıtma Tesisi, Keçiören İlçesi Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları İmalatı, Macun Havzası (Yenimahalle/Keçiören) Atık Su ve Yağmur Suyu Yapım İşi, Mamak Samsun Yolu Boğaziçi Köprüsü Hatip Çayı Kapalı Kısmının Açık hâle getirilmesi işi, Ankara Metropol (Yenimahalle/Keçiören) Atık Su ve Yağmur Suyu Yağım İşleri'nin temel atma ve açılış töreni yapıldı.

ASKİ'DEN 1,1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Törenin açılış konuşmasını yapan ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yapımı tamamlanan ve temeli atılan projeler hakkında bilgi verdi. Akçay, ASKİ olarak yapımı devam etmekte olan yatırımların yaklaşık 500 milyon dolar, planlanan yatırımların bedelini 600 milyon dolar olarak açıkladı. Toplam maliyet ise 1,1 milyar dolar olarak açıklandı.

Daha sonra kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su sıkıntısı ve kontrolsüz yapılaşmaya karşı göreve geldikleri tarihte ilk olarak bir master plan hazırladıklarını söyledi. Yavaş, 'Çünkü bu kadar hızlı büyüyen bir Ankara'da ayrıca çarpık kentleşme olunca önümüzdeki elli yılda neler olacak bunları görmek istedik. Ve master planını ihale ettik ve sonuç raporunu da devlet su işleriyle de paylaştık. ASKİ'de bu doğrultuda çalışmalarına başladı'dedi.