Kasım ayına girilmesiyle birlikte e-ticaret dünyasında adeta bir alışveriş rüzgârı başladı. Araştırmalara göre katılımcıların yüzde 90’ı bu yıl Kasım ayında geçtiğimiz yıla göre daha fazla alışveriş yapmayı planladıklarını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, anlık alışverişin yerini planlı alışverişe bıraktığını ifade ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Kasım ayının gelmesiyle birlikte e-ticaret sitelerinde hareketlilik artış gösterdi; tüketicilerin merakla beklediği alışveriş sezonu başladı. Kasım ayının alışveriş sezonunun tüketiciler için cazip olduğu kadar, işletmeler için de büyük bir fırsat sunuyor. Markalar planlı dijital pazarlama stratejileri ile yıl boyunca hazırlıklarını yaptığı bu dönemde stoklarını eritme, yeni müşterilere ulaşma ve sadık müşteri kitlesini genişletme imkânı buluyor.

“Kadınlar Moda ve Kozmetiğe, Erkekler Teknolojiye Yöneliyor”

Geçtiğimiz yıl Kasım ayı e-ticaret harcamalarında beklentinin altında bir hacim yakalandığını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Araştırmalara göre katılımcıların yüzde 90’ı bu yıl Kasım ayında geçtiğimiz yıla kıyasla daha fazla alışveriş yapmayı planlıyor. Geçen yıl her ne kadar en çok harcama Kasım ayında yapılsa da diğer yıllara göre kıyaslama yaptığımızda beklentinin altında bir harcama oldu. E-ticaret siteleri bu yıl daha agresif ilerleyerek Kasım ayı daha başlamadan indirim, kampanya ve çeşitli fırsatları duyurmaya başladı. Bu dönemde kadınlar daha çok moda, kozmetik ve bebek ürünlerine yönelirken erkekler cep telefonu ve aksesuarlar gibi teknolojik ürünler tercih ediyorlar. Ev tekstili ve dekorasyon ürünleri de tüm tüketici gruplarında tercih edilen kategoriler arasında yer alıyor. Geçen yıl Kasım ayındaki sepet ortalaması 508 TL iken, bu yıl 800-900 TL arasında bir ortalama bekleniyor” dedi.

“Bu Kasım Alışverişte Planlama Ön Planda”

Kaplan, artan seçenekler nedeniyle tüketicilerin en iyi fiyat ve ürünü bulabilmek için daha fazla araştırma yaptığını belirtiyor ve şöyle diyor: “Yapılan araştırmalar, tüketicilerin %67’sinin doğru karar verebilmek için geçen yıllara kıyasla daha fazla çaba gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu süreçte en iyi fiyatı bulmak için Kasım ayının ortalarına kadar beklemek gerekebilir. Firmalarla iletişime geçerek, ay içinde ekstra bir indirim kampanyası olup olmayacağı hakkında bilgi alınabilir. Ayrıca yapay zekâ teknolojileri, kullanıcıların karar verme aşamalarında destek sağlayabilir. Yapay zekâ destekli sohbet robotları ve alışveriş yardımcıları, ihtiyaç duyulan ürünü bulmada rehberlik ederken, sohbet tabanlı ticaretin gelişmesi de kullanıcıların daha bilinçli tercihler yapmasını sağlıyor. Alışveriş yapacak tüketicilere birkaç öneri olarak; fiyat seçiminde son 30 gün içindeki en düşük fiyatı dikkate almaları, fiyat karşılaştırma sitelerinden yararlanmaları ve alışveriş yapılan sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik gibi güvenlik özelliklerine sahip olup olmadığını kontrol etmeleri önemli. Bu dönemde ortalama yüzde 40'a varan indirimler sunuluyor. Firmalar, başlangıçta küçük indirimlerle başlayıp stok durumuna göre indirim oranlarını artırabiliyor. Bu yüzden en iyi indirim fırsatı için öncelikle sabretmek ve saatlik yapılan indirim fırsatlarını takip etmek gerekiyor.”