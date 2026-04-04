Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağdat Caddesi üzerinde yapılan trafik düzenlemesiyle toplu taşıma araçları için duraklama cebi oluşturularak ana arterdeki trafik akışı hızlandırıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent'te trafik akışını rahatlatmaya yönelik düzenleme çalışmaları sürüyor. Trafiği aksatan noktaların tespitine yönelik çalışma kapsamında Bağdat Caddesi üzerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Yapılan çalışmalarda Gimat Gross önüne toplu taşıma araçları için duraklama cebi oluşturuldu. 28 Mart tarihinde başlayan katılım cebi yol çalışması 4 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak 31 Mart Salı günü Başkentlilerin kullanımına sunuldu.

177. CADDE KATILIM CEBİ İLE BAĞDAT CADDESİ'NE BAĞLANDI

Bağdat Caddesi üzerinde Gimat Gross'un önünde 177. Cadde'den direkt çıkış yapan araçlar ile yaya üst geçidi altında duraklama yapan otobüs ve dolmuşlar ana arter üzerindeki trafiği aksatıyordu. Yapılan yol düzenlemesi ile öncelikli olarak otobüs ve dolmuşların kullanımı düşünülerek bir katılım cebi oluşturuldu. Böylece yolcu indirip bindirmek isteyen toplu taşıma araçlarının ana yol üzerinde şerit kapatmadan cep içerisinde duraklama yapabilmelerine imkân verildi.

Yeni yapılan katılım cebi ile sabah ve akşam trafiğin en yoğun olduğu saatlerde trafik akış hızı artırıldı ve başkentlilerin evlerine ve işlerine trafiğe takılmadan hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri sağlandı.