Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplumun her kesimini kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlayan 'Mahallede Tiyatro Var!' projesini Keçiören'den başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Mahallede Tiyatro Var!' projesiyle kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştıracak ve yeni yetenekleri de sahneyle buluşturacak.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen projenin ilk gösterimi Keçiören'de gerçekleştirildi. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nin gönüllü tiyatro ekibi, ABB Şehir Tiyatroları'nın profesyonel oyuncularından aldıkları eğitimlerin ardından 'Hoş Geldin Azizim' adlı oyunla seyirci karşısına çıktı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkez'inde ücretsiz olarak sahnelenen ve Neşe Karataş Erdil tarafından usta yazar Aziz Nesin'in öykülerinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Burçin Tarhan, sanat direktörlüğünü Ali Sağ üstlendi. Kemal Günüç'ün müziklerini hazırladığı oyun, seyircilerden tam not aldı.

BİR SONRAKİ GÖSTERİM BEYPAZARI'NDA

Proje kapsamındaki bir sonraki gösterim 24 Ekim'de Beypazarı Aile Yaşam Merkezi ekibi tarafından gerçekleştirilecek. Kuşcağız ve Beypazarı Aile Yaşam Merkezi ekiplerinin performanslarının ardından ABB Şehir Tiyatroları 'Mahallede Tiyatro Var!' projesini tüm ilçe ve mahallere taşımayı hedefliyor.