10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2026'yı 'hizmet yılı' ilan ettiklerini açıkladı ve kentin dört bir yanını kapsayan büyük projelerini paylaştı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem gazetecilerin bayramını kutladı, hem de Manisa'nın geleceğine dair 3 yıllık vizyonunu açıkladı.

Toplantıya CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve belediye üst düzey yöneticileri katıldı. Başkan Dutlulu, gazetecilere seslenerek, 'Sağlıkla, başarıyla ve huzurla mesleğinizi yaptığınız nice Gazeteciler Günü'nde bir arada olmayı diliyorum. Biz sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz' dedi.

Toplantıda 2026'yı hizmet yılı yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Dutlulu, ilçe belediyeleriyle ortak projelere hız verdiklerini, düğün salonları, kreşler, kültür merkezleri ve otopark projelerinde iş birliği yapılacağını açıkladı.

3 YILLIK VİZYON VE PROJELER

Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi: Alt katlarda otopark ve dükkanlar, ana binalarda konutlar ve Manisa'nın en modern kültür merkezi planlanıyor.

Gülşah Durbay Gençlik Merkezi: E-spor ve etüt merkezi olacak, belediye birimleri ve konferans salonları da yer alacak.

Kavşak Projeleri: Ergenekon ve Ay-Yıldız kavşakları ile trafik sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

Manisa Lisesi ve Otopark Projesi: Okulun yeniden yapımı ve altına otopark inşaatı planlanıyor.

Pazaryerleri ve Yeşil Alanlar: Karaköy ve Perşembe pazarları kapalı alanlara taşınacak, yeşil alan çalışmaları Karaali ve Çaybaşı deresinde yoğunlaşacak.

Başkan Dutlulu, tüm bu projelerin 2029 seçim yılına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, Manisa'yı daha yaşanabilir ve yeşil bir şehir hâline getirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dutlulu, Manisa'ya dair planlarını ve projelerin detaylarını aktarmaya devam etti.