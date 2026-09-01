Türk Yönetim Akademisi Derneği ve Academy of Management iş birliğiyle düzenlenen Turkish Academy of Management Annual Meeting (TAOM 2026), 'Redefining Leadership: Adapting to AI-Driven Dynamics in Organizations' temasıyla Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde başlayan Turkish Academy of Management Annual Meeting (TAOM 2026) kapsamında; yönetim ve organizasyon alanının geleceği, yapay zekânın liderlik ve çalışma hayatına etkileri ile değişen organizasyonel dinamikler ve uluslararası akademik iş birlikleri ele alınıyor. Bilimsel oturumlarla başlayan programın açılış töreni ise 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Açılış törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Academy of Management Finans Direktörü Marko Vukosavovic, Yönetim Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Cenk Sözen, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz ve Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ile Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Boyacı katıldı.

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA LİDERLİK MASAYA YATIRILDI

'Redefining Leadership: Adapting to AI-Driven Dynamics in Organizations' temasıyla gerçekleştirilen TAOM 2026, yönetim ve organizasyon alanında yaşanan dönüşümün farklı boyutlarının ele alındığı uluslararası bir akademik platform niteliği taşıyor. Programda, yapay zekâ çağında liderliğin yeniden tanımlanması ve organizasyonların yapay zekâ odaklı değişen dinamiklere uyum süreçleri değerlendiriliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesinden akademisyenlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin katıldığı TAOM 2026, farklı ülkelerden bilim insanlarını aynı akademik platformda buluşturuyor. Toplantı kapsamında yönetim ve organizasyon alanındaki güncel akademik çalışmalar paylaşılırken bilimsel etkileşimin artırılması ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

'ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ BİLİMSEL GELİŞİMİ DESTEKLİYOR'

Program dolayısıyla İzmir'e gelen akademisyenlere 'hoş geldiniz' diyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, farklı ülkelerden bilim insanlarının aynı akademik platformda buluşmasının bilimsel etkileşim ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, akademisyenlerin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasının bilimsel gelişime katkı sunduğunu ifade ederek Dokuz Eylül Üniversitesinin yönetim ve organizasyon alanında uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. Açılış töreninde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Academy of Management Finans Direktörü Marko Vukosavovic ve Yönetim Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Cenk Sözen de konuşma gerçekleştirdi.