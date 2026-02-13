Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent genelinde işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. İlçe belediye zabıta müdürlükleriyle iş birliğinde gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin fiyat etiketleri, ambalajları ve son kullanma tarihleri tek tek incelendi.

ANKARA (İGFA) - Başkentlilerin sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayı öncesi işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Ankara Zabıtası, ilçe belediye zabıta müdürlükleri ve gıda mühendisleri eşliğinde kentin dört bir yanındaki işletmelere Ramazan denetimi gerçekleştirildi.

Gimat, Ulus Hali, Toptancı Hali ve çeşitli ilçelerdeki restoran, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, market, kasap, kuruyemişçi ve şekerlemeciler zabıta ekiplerinin titiz denetimlerinden geçti.

Denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin yönetmeliğe uygunluğu, fiyat etiketleri, ambalajları ve son kullanma tarihleri incelendi. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

SAĞLIKLI GIDA HİJYEN İÇİN DENETİMLER DEVAM EDECEK

ABB Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Merkez Amiri Kemal Öksüz, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin yıl boyunca sürdürüldüğünü belirterek, 'Ramazan ayı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye zabıtaları ve sağlık birimleriyle gıda ve hijyen denetimlerine devam ediyoruz. Bu kapsamda çok sayıda iş yerinin denetimini gerçekleştirdik. Çalışmalarımız devam ediyor' dedi.