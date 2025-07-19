Ankara Büyükşehir Belediyesi, tiyatroya ilgi duyan sanatsever Başkentliler için “Mahallede Tiyatro Var!” projesini hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te kültür ve sanatı önceleyen çalışmalarla imza atmaya devam ediyor.

Sanata ve tiyatroya ilgi gösteren yeteneğin gösterilmesi amacıyla “Mahallede Tiyatro Var!” proje hayata geçirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yetenekli oyuncularının koçluğunda sürdürülen projeyle; sanatseverler oyunculuktan kostüm tasarımına, dekordan metin yazarlığına kadar tiyatronun her kademesinde performanslarını sergileme imkânı mevcut.

Projeye ilgi gösteren yeni yetenekler; usta oyuncu ve tiyatrocular Arzu Balkan, Gamze Karababa, Ali Sağ ve Murat Usanmaz eşliğinde eğitim alacak.