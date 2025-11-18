TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ankara'da Ekim ayında 14 bin 681 konut satıldı. Konut satışlarının yüzde 1,58 oranında azaldığı Ankara'da ilçe düzeyinde konut satışları ve analizler şöyle oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 olurken, Ankara'da İSE 14 bin 681 konut satışı gerçekleşti.

Bu verilere göre Ankara'da konut satışları ilk kez azalma eğilimine girdi.

Ankara'da ipotekli ve ilk elde 624 konut satılırken, ipotekli ve ikinci elde satılan konut sayısı 2 bin 212 oldu.

TÜİK verilerini analiz eden sektör temsilcileri, 2025 yılının tüm aylarında konut satışlarında canlı ve istekli bir piyasa hâkim iken Ekim ayında ilk kez düşüş eğilimi yaşandığını belirterek, sıfır konutların satışında durgunluğun sürdüğünü, ikinci el konutlarda satış furyası devam ettiğini kaydetti.

İnşaat firmalarının satışa sunduğu konutların nominal fiyatları ile benzer özelliklerde ikinci el konutların satılmış fiyatlar arasında ciddi farklar görünüyor.

İnşaat firmaları maliyetleri öne sürerek fiyatlarını yüksekten tutarken, üzerinde birden fazla konutu olan mülk sahipleri gelen her teklifi değerlendirdikleri için alıcılar daha cazip olan ikinci el konut piyasası oluştu

Buna göre Ankara'da Ekim aıyında ilçe düzeyinde konut satış sayıları şöyle oldu:

Akyurt: 264

264 Altındağ: 1.189

1.189 Ayaş: 20

20 Beypazarı: 107

107 Elmadağ: 76

76 Etimesgut: 1.142

1.142 Gölbaşı: 574

574 Güdül: 35

35 Haymana: 29

29 Kahramankazan: 162

162 Kalecik: 27

27 Keçiören: 1.863

1.863 Kızılcahamam: 103

103 Mamak: 1.828

1.828 Polatlı: 413

413 Pursaklar: 421

421 Sincan: 2.229

2.229 Yenimahalle: 1.438

1.438 Çankaya: 2.135

2.135 Çubuk: 534

534 Şereflikoçhisar: 62