Bilecik'in Merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki yangınların ardından devlet, 11,5 milyon TL'lik yeni destek ödeneğiyle vatandaşların yanında. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, afetin ilk gününden beri devletimiz tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirterek, 'Üreticilerimiz yeniden ayağa kalkacak' dedi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın felaketlerinin ardından, devlet tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Afetin ilk anından itibaren sahada yürütülen çalışmalar kapsamında barınma, tarım ve hayvancılık destekleri hayata geçirilirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından 11,5 milyon TL'lik yeni acil destek ödeneği sağlandı.

Yangınlardan etkilenenlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; evi zarar görenler için kalıcı konut inşası başlatıldı, konteyner yerleşimleri tamamlanırken, tarımla uğraşan üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yem, balya ve hayvan çadırı dağıtıldı. TARSİM aracılığıyla çiftçilere hibe destekleri ulaştırılırken, Tarım Kredi Kooperatifleri, afet bölgesindeki ürünleri satın alarak üreticilerin devamlılığını destekledi.

11,5 MİLYON TL'LİK YENİ ÖDENEK

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı, Bilecik'e 11,5 milyon TL'lik acil destek ödeneği aktardı. Söz konusu kaynakla, yangından zarar gören ve tespitleri tamamlanan 469 üreticiye kısa sürede ödeme yapılacağı bildirildi.

Devletin afetin ilk gününden itibaren tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirten Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Bu yeni ödenek, yaraların sarılması ve üreticilerimizin ayağa kalkması için büyük katkı sağlayacak. İlimize ve üreticilerimize hayırlı olsun' dedi.