Ankara'da Keçiören Belediyesi, üniversite tercih sürecine hazırlanan öğrencilere yol göstermek amacıyla kapsamlı bir üniversite tanıtım etkinliği düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, devlet ve vakıf üniversitelerinden çok sayıda kurum katılım sağladı. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, etkinliğe katılan üniversite temsilcileri, aileler ve öğrencilerle yakından ilgilendi.

Etkinlik boyunca üniversitelerin temsilcileri; bölümler, eğitim programları, kampüs olanakları, sosyal aktiviteler, akademik kadrolar, öğrenim ücretleri, staj, burs imkânları ile mezuniyet sonrası kariyer olanakları hakkında öğrencilere ve velilere detaylı bilgi sundu. Katılımcılar, farklı üniversitelerle doğrudan iletişim kurarak merak ettikleri konularda bire bir bilgi alma ve üniversiteleri karşılaştırma fırsatı da yakaladı.

Etkinlikte, Keçiören Belediyesi’ne bağlı eğitim biriminde görevli rehber öğretmenler, öğrencilere tercih ve sıralama sürecinde destek olmak amacıyla bireysel danışmanlık hizmeti verdi.

Öğrenciler, uzman rehberlerden aldıkları bilgiler doğrultusunda daha bilinçli ve kendilerine uygun tercihler yapma imkânı buldu.

Eğitime verdikleri önemin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Geleceğimiz olan gençlerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.