ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen yaka kameralı denetim uygulaması, ilçe genelinde vatandaş ve esnaftan tam not aldı. Pazar yerleri ve işletmelerde uygulanan kamera destekli sistem, şeffaflık, güven ve etkin kontrol sağlamasıyla dikkat çekiyor.

ŞEFFAFLIK VE GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Uygulamanın devreye alınmasından bu yana denetim süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlanırken, ses ve görüntü kaydı alan yaka kameraları özellikle esnaf, zabıta ve vatandaş ilişkilerinde objektifliği artırıyor. Uygulama; semt pazarlarında, marketlerde, fırınlarda ve çeşitli işletmelerde yapılan kontrollerde yaşanabilecek tereddütlerin ve anlaşmazlıkların hızlıca çözümlenmesine de imkân tanıyor. Vatandaşların güvenli alışveriş, esnafın ise adil denetim açısından memnun olduğu sistem, şeffaflık anlayışını güçlü hale getiriyor.

DENETİMLER KAYIT ALTINDA

Zabıta ekipleri, yaka kameralı denetimler kapsamında hijyen koşulları, tezgâh düzeni, ürün etiketleri, işgaliye kurallarına uyum ve ürün uygunluğu gibi birçok başlıkta kontrol gerçekleştiriyor. Pazar esnafı ve vatandaşlarla kurulan samimi sohbetler zaman zaman gülümseten anlara sahne olurken, bu anlar da kamera sistemi tarafından kayıt altına alınıyor.

'HUZUR VE GÜVEN İÇİN 7/24 KAYIT'

Yaka kameralı denetim sisteminin zabıta personeli, vatandaş ve esnaf güvenliği açısından önemine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, uygulama hakkında şunları söyledi: 'Keçiören Zabıtası huzur ve güven için artık 7/24 kayıtta. Hemşehrilerimizin pazarda güvenle ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için hayata geçirdiğimiz kameralı sistemle, terazi denetimlerinden sağlıklı ürün satışına kadar tüm kontrolleri titizlikle yapıyor, standartları koruyor, mağduriyetlerin önüne geçiyoruz.'