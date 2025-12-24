Ankara Keçiören Belediyesi, stajyer öğrencilere yönelik sağlık eğitimi programlarına devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Sağlıklı bir yaşamın temellerini atmak, daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak hedefiyle hazırlanan eğitim öğrenciler tarafından dikkatle takip edildi. Uzman doktor, fizyoterapist ve hemşireden oluşan ekip; 'Sağlıklı beslenme ve obezite, fiziksel aktivite ve egzersizin önemi, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı' konularında bilgilendirici sunumlar yaptı. Eğitim boyunca öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlanırken, günlük yaşamda uygulanabilecek sağlıklı alışkanlıklar üzerinde pratik öneriler paylaşıldı.

'GENÇLERİMİZİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ'

Gelecek nesillerin eğitimi konusundaki hassasiyetini her fırsatta dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eğitim programıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: 'Düzenlediğimiz bu eğitimlerde alanında uzman isimlerden oluşan ekipler; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve bulaşıcı hastalıklar gibi hayati önem taşıyan konularda gençlerimize önemli bilgiler aktardı. Amacımız, gençlerimizin bilinçli, kendine ve sağlığına önem gösteren bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak. Bundan sonra da Keçiören'de gençlerimizin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara devam edeceğiz.'