Ankara Keçiören Belediyesi, olumsuz hava koşullarına rağmen eğitim öğretimin aksamasını önlemek için ilçedeki okullarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Zabıta ekipleri de öğrencilere güvenli geçiş desteği sağlıyor.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi ekipleri, kar ve buzlanmanın eğitimi aksatmaması için okul girişleri, kaldırımlar ve yaya yollarında yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Bu sayede öğrenciler, öğretmenler ve veliler için güvenli bir ulaşım ortamı oluşturuldu.

Zabıta Müdürlüğü personeli de sahada görev alarak, çocukların okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlıyor.

Ekiplerin çalışmaları, hem öğrenciler hem de vatandaşlar için ek güvenlik sağlıyor.