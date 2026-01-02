Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya karşı gece boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve güvenli ulaşımın devam etmesi adına AKOM koordinasyonunda yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 17 ilçede devam eden çalışmalar kapsamında, kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarıyla yollar ulaşıma açık tutuldu. Merkez ve kırsal ilçelerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle özellikle kritik güzergâhlarda önleyici çalışmalar titizlikle sürdürüldü.

203 araç ve 1.021 personelin görev aldığı çalışmalarda; İnegöl'de 42, Keles'te 33, Büyükorhan'da 32, İznik, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli'de 22'şer, Kestel ve Harmancık'ta 19'ar, Yenişehir'de 16, Orhangazi'de 12, Osmangazi ve Yıldırım'da 10'ar, Gemlik ve Nilüfer'de 5'er, Mudanya ve Karacabey'de 4'er, Gürsu'da ise 3 mahalle yolu olmak üzere toplam 280 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Öte yandan İnegöl'ün Tuzla Tepel Yaylası'nda kara saplanan bir araçta mahsur kalan 6 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, çıkacak sürücülerin ise kış lastiği ve zincir kullanmalarını istedi. Kar yağışıyla ilgili olumsuzluklar için ALO 153 ve 444 16 00 numaralı hatlardan Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılabileceği bildirildi.