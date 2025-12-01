Türkiye'de en çok okul yapan belediye ünvanı kazanan Melikgazi Belediyesi Kayseri'de yine bir ilke daha imza atarak Teknoloji Lisesi'ni hayata geçirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin referans projeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en gözde liselerinden bir tanesi olması hedeflenen Teknoloji Lisesi hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Eğitime ve öğretime önem veren bir belediye olarak birçok okulumuzu eğitim hayatına kazandırdık. Melikgazi Teknoloji Lisemizi Köşk Mahallemizde hayata geçireceğiz. Zemin ve 2 katlı binadan oluşacak olan lisede derslikler, bilgisayar laboratuvarları ve atölyeler yer alacak. Yüksek donanımlı laboratuvarlar, yazılım ve yapay zeka atölyeleri, robotik kodlama sınıfları gibi modern imkânlarla donatılacak olan okulumuzda, aynı zamanda meslek sahibi bireylerin yetişmesini hedefliyoruz.

Dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri ve proje yönetimi gibi derslerin verileceği bir lise olacak inşallah. Modern sınıflarımız ve teknoloji odaklı müfredatla hem öğrencileri geleceğe hazırlamayı hem de Kayseri'nin sanayi sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilere konforlu, teknolojik ve interaktif bir eğitim ortamı sunacağımız okulda her öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfetmesini istiyoruz. İnşallah bu okulda geleceğin liderleri, mühendisleri ve bilim insanları yetişecek. Okulda temel fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra, mühendislik fakültelerinde okutulan temel mühendislik dersleri de verilecek inşallah. İş garantili istihdam sağlayacağımız bir lise olacak. Şimdiden Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun.' dedi.