Keçiören Belediyesi, 12-18 yaş arası genç sporculara yönelik düzenlediği sempozyumda bağımlılıkla mücadelenin spor ve eğitimle güçleneceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bağımlılıkta Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (BADAM) tarafından, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde 'Sağlıklı Zihin, Güçlü Beden' temalı sempozyum düzenlendi. Programa 12-18 yaş arası genç sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Alanında uzman psikologların sunum yaptığı etkinlikte; alkol, sigara, madde, kumar ve internet bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Sempozyuma belediye yöneticileri, akademisyenler, spor kulübü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ı temsilen konuşan Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, bağımlılıkla mücadelenin en güçlü yolunun spor ve eğitim olduğunu belirterek, 'Bu illeti sporla ve eğitimle yeneceğiz. Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ise spor kulüplerinin yalnızca sportif değil, aynı zamanda eğitici ve koruyucu bir rol üstlendiğini vurguladı. Emekli Vali Yardımcısı Ali Galip Saral da gençlere hitap ederek Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi hatırlattı.

Sempozyumun moderatörlüğünü yapan Sağlık İşleri Müdürü Dr. Gazi Altın, bağımlılığı bir toplum ve güvenlik meselesi olarak nitelendirerek gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlikte genç sporcuların performans baskısı, akran etkisi ve dijital riskler karşısında özdenetim, sınır koyma ve sağlıklı baş etme yöntemlerinin önemi vurgulandı. Program, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.