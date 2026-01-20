İstanbul'da Maltepe Belediyesi, soğuk havanın etkili olduğu bu günlerde sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar için ilçenin farklı noktalarında sıcak çorba ikramı yapıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, İstanbul'u etkisi altına alan soğuk havada sıcak çorba dağıtımı yaptı.

Metro ve Marmaray durakları çıkışında yapılan ikramlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yaya yoğunluğunun olduğu alanlarda yapılan sıcak çorba ikramından faydalanan vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ve Maltepe Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.