İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde düzenlediği iftar programı ramazanın dördüncü gününde Tire'de gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla 30 ilçede düzenlediği iftar programı Tire'de devam etti. Tire Hangar Kapalı Tren İstasyonu'nda kurulan iftar sofrasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, büyükşehir bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda Tireli katıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 bin 500 kişilik sıcak yemek ikram edilen program, ilahi dinletisiyle başladı. Başkan Tugay, iftar öncesinde vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

İftar programında konuşan Başkan Tugay, Tire'de bulunmaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirterek, 'Tire'nin havası da insanı da bir başka. Sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum. Bu birlik ve beraberlik sofrasında aynı duyguları paylaşmak bizlere mutluluk verdi, Allah'a şükrettik' dedi. Belediye başkanı, muhtarlar ve kooperatiflerle uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Tugay, herkesin ortak amacının ülkenin, şehrin ve Tire'nin daha zengin; insanların ise daha huzurlu ve refah içinde yaşaması olduğunu vurguladı. 'Bu niyet çok kıymetli' diye konuştu.





'DİLEMEK İYİDİR AMA EMEK ŞART'

Başkan Tugay, iftar programında yaptığı konuşmada, mübarek ayda paylaşılan sofraların birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, Allah'tan şehre bereket, insanlara sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Dilemek iyidir ama emeksiz yemek olmaz' diyen Başkan Tugay, hiçbir başarının çalışmadan gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Birlik, dayanışma ve karşılıklı güvenle hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Tugay, 'Önce Allah'a, sonra sizlere güveniyorum. Hep beraber çalışarak, ahlaklı insanlar olarak, birbirimizi koruyup kollayarak, dayanışmamızı her zaman güçlü tutarak çalışmaya devam edeceğiz' dedi. Başkan Tugay, şehrin ve ülkenin sıkıntılarının aşılacağına inandığını belirterek, güzel günlerin adım adım geleceğini söyledi.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ramazan ayının birleştirici gücüyle bir araya geldiklerini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını ifade etti. Okuroğlu, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birçok hizmet alanında iş birliği içindeyiz. Sayın Başkan Cemil Tugay'ın ilçemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Güçlü koordinasyonumuz sayesinde vatandaşlarımıza kreşlerden evde bakıma, İZMAR'dan altyapı çalışmalarına kadar pek çok alanda hizmet sunduk. Büyükşehir'in desteğini her zaman yanımızda hissettik' dedi.