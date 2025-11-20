İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Keçiören'de drift atarak mahalleliyi tehlikeye atan sürücünün yakalandığını duyurdu. Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında bu tür ihlallere ağır yaptırımlar geliyor.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Keçiören ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve aracını vatandaşların üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye atan M.A.K. isimli sürücünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 'Yıl 2025 ama hâlâ vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift atan sürücüler var. Bu görüntüler asla kabul edilemez' diyerek gereğinin yapıldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1991514569664004504

Paylaşımında yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre drift atan sürücülere uygulanacak yaptırımları da sıralayan Bakan Yerlikaya, '140 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması, aracın 60 gün trafikten men edilmesi, 5 yıl içinde ikinci kez aynı ihlalin tekrarı halinde sürücü belgesinin tamamen iptali'nin söz konusu olacağını vurguladı.

Trafik güvenliğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, bu tür tehlikeli davranışların görüldüğü durumlarda vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaya davet ederek, 'Unutmayalım; trafik herkesin ortak yaşam alanıdır. Biz gereğini yaparız' dedi.