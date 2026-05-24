Ankara İtfaiyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşları yangın, patlama, trafik kazası ve boğulma risklerine karşı uyardı. İtfaiye ekipleri 49 istasyonda görev başında olacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara İtfaiyesi, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili öncesinde Başkentlilere önemli uyarılarda bulundu. İtfaiye Çavuşu Muhammed Albayrak, yangın, patlama, trafik kazası ve boğulma gibi risklere karşı alınacak basit önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bayram boyunca 49 istasyonda görev yapacaklarını belirten Albayrak, 'En büyük temennimiz; vatandaşlarımızın acı yaşamadan güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesidir' dedi.

Albayrak, bayram hazırlıkları sırasında mutfaklarda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, ocak, tüp ve elektrikli mutfak ekipmanlarının kontrolsüz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Gaz kokusu hissedildiğinde elektrik düğmelerine dokunulmaması, ortamın hızla havalandırılması ve yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

KURBAN KESİM ALANLARINDA GÜVENLİK VURGUSU

Kurban kesim işlemlerinin yalnızca belirlenen güvenli alanlarda yapılması gerektiğini belirten Albayrak, kesim bölgelerinde elektrik kabloları, yanıcı maddeler ve yakıt depolarından uzak durulması gerektiğini söyledi.

Kullanılan ekipmanların gelişi güzel bırakılmaması gerektiğini belirten Albayrak, çocukların kesim alanlarına yaklaşmasına izin verilmemesi gerektiği vurguladı.

'EVDEN AYRILMADAN ÖNCE FİŞLERİ ÇEKİN'

Bayram ziyareti veya tatil nedeniyle evden ayrılacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Albayrak, 'Ütü, kettle, şarj aleti gibi elektrikli cihazların fişleri prizden çıkarılmalı, doğal gaz ve su vanaları kapatılmalıdır' ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere de seslenen Albayrak, sıcak havalarda araç içinde bırakılan çakmak, deodorant, kolonya ve basınçlı kapların yangın ve patlama riski oluşturabileceğine dikkat çekti.

KÜÇÜK İHMALLER BÜYÜK ORMAN YANGINLARINA DÖNÜŞEBİLİR

Bayram süresince yoğunluk yaşanması beklenen piknik ve mesire alanlarında da vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Albayrak, ateşin yalnızca izin verilen alanlarda yakılması gerektiğini ifade ederek, 'Ateş yalnızca izin verilen bölgelerde yakılmalı, ayrılmadan önce tamamen söndürüldüğünden emin olunmalıdır. Yol kenarlarına sigara izmariti, cam şişe ve cam parçaları atılmamalıdır. Küçük ihmaller büyük orman yangınlarına dönüşebilir' diye konuştu.

BARAJ VE GÖLETLERE GİRMEYİN UYARISI

Serinlemek amacıyla göl, gölet ve barajlara girilmesinin ciddi risk oluşturduğunu belirten Albayrak, güvenli olmayan sularda yüzmenin boğulma vakalarına yol açabileceğini söyledi.

Ankara İtfaiyesi'nin bayram boyunca görev başında olacağını belirten Albayrak, vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlatarak, 'En büyük temennimiz hiçbir vatandaşımızın acı yaşamadan güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesidir' dedi.