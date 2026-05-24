Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nda yürüttüğü peron uzatma çalışmalarıyla Akçaray tramvaylarının kapasitesini iki katına çıkararak aynı anda 600 yolcu taşıma imkânı sağlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'na yeni soluk getirecek düzenlemeyi yakın zamanda hayata geçirecek. Proje çerçevesinde 15 istasyondan 14'ünde peron uzatma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından her bir tramvay seti aynı anda yaklaşık 600 yolcu taşıyabilecek.

ÇİFT DİZİ TRAMVAY DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Akçaray Tramvay Hattı'nda kapasiteyi iki katına çıkaracak çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Otogar, Yahyakaptan, Yenişehir, Mehmet Ali Paşa, Doğu Kışla, Milli İrade Meydanı, Fuar, Yeni Cuma, Fevziye, Tren Garı, Sekapark, Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi ve Plajyolu istasyonlarında uzatma çalışmaları devam ederken, Eğitim Kampüsü İstasyonu'nda ise yol genişletme işlemlerinin tamamlanmasının ardından peron uzatmasına başlanacak.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE KONFOR ARTIYOR

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tramvaylar çift dizi halinde hizmet verecek. Böylelikle yolcu yoğunluğu önemli ölçüde azalacak, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sunulacak. Yeni sistemle her bir tramvay seti aynı anda yaklaşık 600 yolcu taşıyabilecek.

Proje kapsamında tüm istasyonlarda çift yönlü giriş-çıkış imkânı sağlanarak erişilebilirlik artırılacak. Ayrıca yeni uzatma alanlarına gölgelik (kanopi) ve kent mobilyaları yerleştirilerek yolcuların bekleme konforu yükseltilecek.

ÇALIŞMALAR ETAP ETAP İLERLİYOR

Birçok istasyonda ano uzatma, zemin granit kaplama, elektrik ve turnike montajları tamamlanırken, kanopi montajları büyük oranda devam ediyor. Bazı istasyonlarda ise tüm imalat kalemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

14 İSTASYONDA YOĞUN TEMPO

Otogar, Yahyakaptan, Yenişehir, Doğu Kışla, Fuar ve SEKA Park istasyonlarında ana imalatlar tamamlanma aşamasına gelirken, Mehmet Ali Paşa, Milli İrade Meydanı, Fevziye, Tren Garı, SEKA Devlet Hastanesi ve Plajyolu istasyonlarında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Kongre Merkezi'nde de önemli ilerleme kaydedilirken, Eğitim Kampüsü İstasyonu'nda ise genişletme sonrası uzatma çalışmalarına başlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tamamlanacak çalışmalarla birlikte kent içi ulaşımda kapasiteyi artırmayı ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.