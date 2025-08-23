ABB ve AKK’nin katkılarıyla düzenlenen, Ankaralı vatandaşlara gastronomi alanında dolu dolu bir hafta sunacak olan “Ankara Gurme Festivali”nin açılış programı Gençlik Parkı’nda gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle düzenlenen “Ankara Gurme Festivali”, farklı bir o kadar da lezzetli bir deneyim sunmak için Gençlik Parkı’nda kapılarını Başkentlilere açtı.

Gastronominin kültür ile taçlandığı Ankara Gurme Festivali’nin ilk gününde usta şeflerin sahne aldığı workshop ve mutfak şovları, müzik dinletileri, söyleşiler, gösteriler, Ankara mutfağı lezzetleri Başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

Başkentlilere unutulmaz anlar yaşatacak olan festivalin açılış programına; ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis Başkan Vekili Emre Doğan, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TAFED Başkanı Zeki Açıköz ve TAFED Genel Organizatörü Cengiz Ural başta olmak üzere ABB temsilcileri, bürokratlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ankara’da bu yıl birincisi düzenlenen festival, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ünlü şeflerin sunduğu eşsiz tatlar, canlı konserler, söyleşiler, gösteriler, usta şeflerin sahne aldığı workshop ve mutfak şovları ile yarına kadar Başkentlilerin ziyaretine açık olacak.