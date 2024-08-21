Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde fikstür çekildi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde fikstür çekildi

Anadolu Efes oyuncularından Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı ve Rıdvan Öncel sağlık kontrollerinden geçti. İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes’in başarılı oyuncularından Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı ve Rıdvan Öncel’in dahiliye, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi muayeneleri ve kan tahlilleri yapıldı. Tüm taramaları sorunsuz bir şekilde tamamlanan oyuncuların kontrollerinde herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: igf