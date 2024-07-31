Ege Maden İhracatçıları Birliği, doğal taş sektöründe güçlü bir tasarım ekosistemi oluşturmak ve katma değerli ihracatı arttırmak amacıyla, “Taşa Sanat Kat” mottosuyla 2019 yılından beri düzenlediği sektörün en prestijli yarışması olan AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’na mola veriyor.İZMİR (İGFA) - AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’ndaki mola kararında global ekonomide yaşanan daralma temel belirleyici iken ülkemizdeki tasarruf tedbirlerine uyum ihtiyacı da etkili oldu.

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın ödül töreni ile ihracat şampiyonları ödül törenini “Doğal Taş Gala Gecesi” adıyla, beraber bir organizasyonla bir arada düzenlediklerini paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu; “Bu organizasyonla en fazla ihracat yapan birlik üyelerimiz ödüllerini alırken aynı zamanda taşa sanat katan projeleri sponsorlar aracılığıyla üretip sergiliyoruz. Türkiye’nin en değerli mimarları her yıl gönüllü olarak jüri üyesi olarak destek veriyor, yarışmada dereceye giren mimarlarımız ödüllerini doğal taşın yüzyıllar öncesine uzanan varlığının kanıtı, kültür mirasımız olan antik kentlerimizde alıyor. Böylece antik kentlerimizin tanıtımına da katkı sağlıyoruz.” dedi.

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı her yıl farklı bir antik kentte düzenleme amacıyla yola çıktıklarının altını çizen Alimoğlu, Tasarım Yarışması Finali ve İhracatın Yıldızları Ödül Törenini, 2024 yılı için de Denizli’de bulunan Laodikya Antik Kenti’nde düzenlemek için gerekli izinleri aldıklarını, doğal taş sektörünün önemli paydaşlarını buluşturma arzularına karşın dünyadaki ticari konjonktüre bağlı olarak bütçenin yetersiz kalmasının 2024 yılında yarışmayı düzenlemelerine olanak sunmadığını dile getirdi.

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın gerçekleştirildiği 4 yıl boyunca doğal taş sektöründe tasarım ikliminin yerleşmesine büyük katkılar sağladığını paylaşan Alimoğlu, “Yıllık 2 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan Türk doğal taş sektöründe işlenmiş ürün ihracatı yüzde 70’e yaklaşırken, Ege Maden İhracatçıları Birliğimizde işlenmiş doğal taş ihracatı toplam doğal taş ihracatımızın yüzde 80’ine ulaşıyor. Dünya’nın pek çok prestijli projesinde Türk doğal taşları tercih ediliyor. Türk doğal taşlarının çok daha fazla projede yer alması için tasarımcılar ve mimarlarla bir araya geldiğimiz AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı düzenlemeye devam etme irademizde bir değişiklik yok. Ancak, yarışmayı düzenlemek için onay almak durumunda olduğumuz Ticaret Bakanlığımızın bu yıl için bize çizdiği çerçeve geçen yıllarda düzenlediğimiz tasarım yarışmalarının gerisinde kalıyor. Çıtayı aşağı düşürmemek, geçen yıllardaki tasarım yarışmaları çizgisinde bir etkinlik yapabilmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Tasarımcılar, mimarlar ve diğer paydaşlarımızın bu süreci kısa bir mola olarak görmelerini rica ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.