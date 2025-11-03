Amerika'daki Türk toplumunun yakından tanıdığı ve 'Amerika Muhtarı' olarak bilinen Nurhayat Kınay, New Jersey'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - ABD'deki Türk toplumunun sevilen ismi Nurhayat Kınay, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. 'Amerika Muhtarı' olarak bilinen Kınay, New Jersey'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Temmuz ayından bu yana böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi gören Kınay, evde tedavisine devam ettiği süreçte geçirdiği düşme sonucu yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. New Jersey Patterson Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazı, Kınay'ın toplumdaki sevgisini yansıtan büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Cenazeye çok sayıda dernek başkanı, iş insanı ve dostu katılırken, Amerikan polisi kortej oluşturarak törene eşlik etti. Bu özel veda, adeta bir devlet töreni havasında gerçekleşti.

Duaları Federal Chaplain İmam Ahmet Dönmez ve Ulu Cami İmamı Erkan Ayçiçek okudu.

Totowa Mezarlığı'nda toprağa verilen Kınay'ın mezarına, toplum aktivisti İbrahim Kurtuluş tarafından Türk bayrakları dikildi.

Türkiye'de uzun yıllar avukatlık yapan, ardından ABD'de göçmenlik danışmanlığı ve toplum hizmetleri alanında çalışmalar yürüten Nurhayat Kınay, New Jersey Türk toplumu için bir köprü görevi görmüştü. Cenazenin organizasyonunda Hüseyin Bayram, Ülfet Sarıçiçek, Lale Batca, Ayşe İnanlı, Demet Çakmak, Filiz Batca ve Gülcan Maruflu gibi isimler görev aldı.