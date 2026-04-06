Ağrı'da faaliyet gösteren Altınordu Ağrı Futbol Okulu, yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganıyla tanınan Altınordu altyapı modeli doğrultusunda çalışmalarını sürdüren okulda, Özdemir Doğan eğitim sorumlusu olarak göreve getirildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (igfa) - Altınordu Ağrı Futbol Okulu'nda pedagojik formasyona sahip eğitim sorumlusu Özdemir Doğan'ın, futbol antrenörlüğü, futbolculuk ve yöneticilik alanlarındaki deneyimiyle kente futbol eğitimine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, Altınordu'nun altyapı modeline dikkat çekti. Doğan, 'Altınordu'nun Türkiye'de en güçlü altyapı sistemlerinden birine sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin altyapılarından farklı olarak daha sistemli ve eğitim odaklı bir yapı var. Bu anlayışla Altınordu Ağrı Futbol Okulu'nda görev almaktan mutluluk duyuyorum' dedi.

Altınordu Ağrı Futbol Okulu'nda teknik ekip ile uyum içinde çalışacaklarını belirten Doğan, 'Antrenörümüz Önder Tunay ile birlikte hem eğitim planlamalarında hem de sahadaki organizasyonlarda koordineli şekilde çalışacağız. Amacımız çocuklarımızın sadece sportif değil, aynı zamanda teorik ve kişisel gelişimlerine de katkı sunmak' ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun temel felsefesi olan 'iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' anlayışını Ağrı'da hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Doğan, disiplinli ve sürdürülebilir bir eğitim modeli uygulayacaklarını söyledi.

Altınordu Ağrı Futbol Okulu'nun 18-19 Nisan tarihlerinde antrenmanlara başlayacağı daha önce duyurulurken, Ağrı ASKF sahalarında gerçekleştirilecek çalışmalar için sporcu kayıtlarının da devam ettiği belirtildi.