Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kuraklıkla birlikte çekilme Altınapa Baraj Gölü’nün etrafındaki çöpleri temizledi. 3 gün süren mıntıka temizliğiyle kıyılarda biriken çöpler toplanarak geri dönüşüme gönderildi. Çalışma, hem su kaynağının korunmasına hem de bölgenin doğal yaşamına nefes aldırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Altınapa Baraj Gölü çevresinde geniş kapsamlı bir mıntıka temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle hafta sonları balık tutmak veya sportif amaçlı olta balıkçılığı yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir alan olarak bilinen Altınapa Baraj Gölü’nün kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle kıyı şeritlerinde biriken atıklar gün yüzüne çıktı.

Yaklaşık 3 gün süren mıntıka temizliğinde, 8 bin 500 kilo çöp toplandı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırıldı. Çalışma, hem su kaynağının korunmasına hem de bölgenin doğal yaşamına nefes aldırdı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü, bölgeyi kullanan vatandaşların, doğanın kirletilmemesi ve çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarının önemli olduğunu açıkladı.