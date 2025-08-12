İstanbul Maltepe Belediyesi’nin 50 yaş üstündeki Maltepeli vatandaşlara yönelik hizmet veren Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde bulunan hobi bahçesinde sebze meyve yetiştiren vatandaşlar, hasat heyecanı yaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'ne ait Altın Yıllar Yaşam Merkezi’ndeki hobi bahçesinde kendilerine ayrılan alanlarda tarım yapma olanağı bulan vatandaşlar, çeşitli sebze ve meyve yetiştiriyorlar. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber merkeze gelerek fidelerinin bakımını yapan vatandaşlar burasının kendilerine bir terapi gibi geldiğini ifade ediyorlar.

SABAHIN İLK SAATLERİYLE MERKEZE GELİYORLAR

Doğayı ve toprakla uğraşmayı çok sevdiğini ifade eden Songül Kaya “Bu merkezi ilk duyduğum zaman buraya gelmeye ne gerek var diyordum ama şimdi iyi ki buraya gelip kayıt olmuşum diyorum. Sabah erkenden gelip çapalayıp yabani otları topluyorum. Toprakla uğraşmak çok iyi geliyor.” diye konuştu.

‘BURASI TERAPİ GİBİ GELİYOR’

Necmiye Çarpar, iki sene önce emekli olduğunda ne yapacağını düşündüğünü ifade ederek “Bu hizmet evden çıkmamı sağlıyor. Burası seni hayata katıyor. Sabah kalkıp bahçeme geliyorum. Burası çok büyük bir terapi. Esin Başkana ve burada çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

‘HOBİ BAHÇESİNDE NEFES ALIYORUZ’

İsmet Çöl ise hobi bahçesinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek “Burada çok güzel zaman geçiriyorum. Bahçeden bazen üç saatte çıkmıyorum. Kompost gübre yapmayı da öğrettiler. Bu sene fide ekiminde suni gübre yerine kompost gübre kullandım. Evde çöp çıkmıyor. Çıkan çöpleri gübre üretiminde burada kullandım.” dedi. Maltepe Belediyesi’nin güzel bir projeyi hayata geçirdiğini aktaran Çöl, “Fidelerimiz ürün vermeye başladı. Burası nefes aldığımız bir yer. Burada insanlar iletişim halinde oluyor, sporda yapmış oluyorsunuz. Çiftçi çocuğuyum. Büyük şehirlerde topraktan uzaklaştık. Toprağı çok seviyorum. Toprağın dilini az çok bilirim. 40 yıl sonra bu özlemimi gideriyorum. Baktığım alanlar arkadaşlarımıza örnek oluyor. Toprak çok değerli bir şey. Kıymetini bilmek gerekiyor.” diye konuştu.