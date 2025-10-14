62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Altın Portakal' için yarışacak filmler belli oldu.

ANTALYA (İGFA) - 24 Ekim- 2 Kasım 2025 tarihleri arasında bu sene 62.'si gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yer alacak. Dünyanın dört bir yanından toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA 10 FİLM ALTIN PORTAKAL İÇİN YARIŞACAK

ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımları 10 film, Türkiye'de ilk kez 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak.

'Ulusal Uzun Metraj Yarışması' filmleri arasında; Joel Alfonso Vargas yönetmenliğini üstlendiği, sınıf mücadeleleri, yetişkinliğe adım atma ve aile ilişkileri gibi karmaşık temalarını anlatan Mad Bills to Pay, 78. Cannes Film Festivali'nde Un Certain Regard bölümünde dünya prömiyerini yapan ve FIPRESCI ödülüne layık görülen, Londra sokaklarının kıyısında, hayatta kalmaya çalışan evsiz Mike'ın hikayesini anlatan, Harris Dickinson yönetmenliğindeki Urchin, Dünya prömiyerini 2025 Cannes Film Festivali'nde La Semaine de la Critique seçkisinde yapan, yalnızca bir anne-çocuk draması değil, aynı zamanda kurumların insana nasıl dokunduğunu ve dokunamadığını sorgulayan, seyirciyi yargılamaktan çok anlamaya davet eden Laura Wandel'in yönetmenliğini üstlendiği

Adam's Sake, Dünya prömiyerini 2025 Cannes Film Festivali'nde Un Certain Regard bölümünde yapan, Medellín'in sokaklarından yükselen sessiz bir şairin hayatının anlatıldığı Simón Mesa Soto'nun yönetmenliğindeki A Poet, 2025 Sundance Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan, Mary Bronstein'in yazıp yönettiği psikolojik kara komedi türündeki, izleyiciyi hem acı acı güldüren hem de sarsan bir enerjiye sahip If I Had Legs I'd Kick You, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez kendisine takdim edilen 'Onursal Nişanı' taşıyan Saadet Işıl Aksoy'un başrolünde oynadığı, Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yönettiği, Türkiye-Fransa-Lüksemburg ortak yapımı, 1990'lı yıllarda 900'lü hatlarda çalışan bir kadının, gizemli bir telefon görüşmesiyle değişen hayatını konu alan Confidante, Johanna Moder'in dördüncü uzun metraj filmi, 40 yaşında başarılı bir orkestra şefi olan Julia'yı anlatan Mother's Baby, Milagros Mumenthaler'in yönettiği, başarılı bir Arjantinli sanatçı olan Lina'yı anlatan The Currents, Venedik Film Festivali 2025'in Orizzonti bölümünde dünya prömiyerini yapan Ali Asgari'nin yönettiği, kariyerinin son eserini sansür engelleriyle boğuşarak tamamlamaya çalışan bir yönetmenin hikayesi üzerinden, özgürlük, yaratıcılık ve adalet arayışını gözler önüne seren Divine Comedy ve ülkesinin OSCAR adayı olan, Tereza Nvotová'nın yönetmenliğini üstlendiği, Michal, Zuzana ve kızları Dominika'yı konu alan bir aile dramı olan Otec (Father) filmleri yer alıyor.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 1 Kasım 2025, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacak.