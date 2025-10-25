Altın Portakal, bir yıl aradan sonra 'Gelin Takımı 2'nin galasıyla seyircisiyle yeniden buluştu. AKM Aspendos Salonu'ndaki gösterimin keyfi, film ekibinin katıldığı soru- cevap bölümünde de devam etti; salonda hem ekibin hem seyircilerin kahkahaları yankılandı.

ANTALYA (İGFA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yılki ilk gala gösterimiyle seyircilerini selamladı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Doğa Can Anafarta'nın yönettiği 'Gelin Takımı 2'nin gösteriminin ardından film ekibi de seyirci karşısına çıktı.

Yönetmen Doğa Can Anafarta, oyuncular Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Baran Bölükbaşı ile yapımcı Emre Oskay'ın katıldığı söyleşi de filmin kendisi kadar eğlenceli dakikalara sahne oldu. Baran Bölükbaşı, oyunculuk eğitimini Antalya'da aldığını hatırlatarak 'Bu yüzden filmi sizinle burada izlemek çok güzel. Sizin seyrederken aldığınız keyif kadar biz de çekerken keyif aldık, bunun için herkese teşekkür ederim' dedi.

Ecem Erkek ise 'Sette beş kadın, tartışmadan, sorun yaşamadan, harika bir çekim süreci geçirdik' derken filmdeki kadın tavırlarının ergence olduğu yönündeki bir eleştiriye şöyle cevap verdi: 40 yaşındaki kadın da, 80 yaşındaki kadın da, dul kalmış bir kadın da, 12 yaşında çocuğu olan bir kadın da genç bir kadınla aynı şekilde gülebilir, eğlenebilir, kahkaha atabilir' dedi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ise filmdeki karakteri Deniz ile ilgili gelen soruları yanıtlayıp, karakter ile ilgili değerlendirmelerini açıkladı.

İlk profesyonel sinema tecrübesinde Derviş Zaim ile 'Gölgeler ve Suretler' filminin yapımcılığını üstlendiğini belirten Oskay, 'Farklı işler yapıyorum, her filmin farklı bir yolculuğu oluyor. Mesela ilk filmi bile yapmadan projenin hem tasarımcısı hem yönetmeni olan Doğa Can, Gelin Takımı markası yaratma fikriyle gelmişti. Benim de çok hoşuma gitti ve sonuçta seyirci de beğendi' diye konuştu