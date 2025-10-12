Türkiye'nin en köklü sinema etkinliği olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sıcak atmosferi 'Gezen Sinema' etkinliği ile Antalya'nın ilçelerine taşınacak.

ANTALYA (İGFA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde heyecan 'Gezen Sinema' etkinlikleri ile başlıyor. Mukadderat, Tur Rehberi ve Kardeş Takımı 2 filmleri, 16 Ekim-23 Ekim tarihleri arasında kentin dört bir yanında sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl Antalya'nın toplam 16 ilçesinde ve 10 gün boyunca gerçekleşecek etkinlik kapsamında 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 3 ödüllü, Nadim Güç'ün yönettiği 2024 yapımı Mukadderat filmi ve sevilen komedi filmlerinden yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, 2025 yapımı Tur Rehberi ile Bedran Güzel'in yönettiği 2025 yapımı Kardeş Takımı 2 izleyicilerle buluşacak.

3 FİLM 16 İLÇEDE GÖSTERİLECEK

Gezen Sinema etkinliği kapsamında filmler; 'Akseki, Alanya, Aksu, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Konyaaltı, Manavgat ve Serik' ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak. Her yaştan sinemaseveri bir araya getirecek 'Gezen Sinema' gösterimleri, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

İLK DURAK AKSEKİ VE ELMALI

'Gezen Sinema'nın ilk durağı Akseki ve Elmalı olacak. Etkinlik kapsamında 16 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Akseki Belediyesi Kültür Salonu'nda ve Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde Mukadderat filminin gösterimi gerçekleştirilecek. Gezen Sinema etkinliği kapsamında 17 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Manavgat Sarılar Kapalı Pazar Yeri'nde Kardeşim Benim 2, Kepez Gülveren Mahallesi'nde Tur Rehberi Filmi gösterilecek. 18 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Alanya eski Mahmutlar Belediyesi önünde Kardeşim Benim 2, Korkuteli Toy Düğün Salonu'nda Mukadderat, Döşemealtı Tokiler'de Kardeşim Benim 2 filmi izleyiciyle buluşacak.