Altın piyasası bu hafta, geçtiğimiz haftaya oranla aynı seyrediyor.BURSA (İGFA) - Altın yatırımcısı bu hafta da yatırımlarında beklenen ivmeyi bulamadı. Altın fiyatları bu hafta, geçtiğimiz haftaya göre önemli bir değişkenlik göstermedi.

Altın piyasasının bu haftaki durumunu Herkes Duysun mikrofonuna değerlendiren kuyumcu esnafı Enes Tüfekçi, önceki haftanın sonlarına doğru yaşanan artıştan sonra altının stabil olduğunu belirtti.

Tüfekçi, “Önceki hafta başında gram altın 2550-2580 TL arasında seyrederken, haftanın sonlarına doğru bu sayı 2600-2650 civarlarına çıkmıştı. Bu sayı bizim için önemli bir yükselişti. Bu hafta ise bu sayı çok değişti diyemeyiz. Şu an altının gram fiyatı 2650-2660 TL arasında değişiyor. Bu artış, doların artmasına da bağlı olduğu için altın, paranın değer kaybetmemesi için mantıklı bir araç oluyor.” ifadelerini kullandı.