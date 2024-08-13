Aylık cari dengenin fazla verdiği Haziran ayında yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haziran ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık cari dengenin fazla verdiği son verilere göre, ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini beklediklerini ifade etti.

İstatistiklerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, "Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz. İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.