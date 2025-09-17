Cumhuriyet değerlerini yaşatmayı ve kültürel birliği pekiştirmeyi hedefleyen Altın Lale Vakfı, bu yıl 10. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla Yaşar Kemal Anısına kutluyor. Gelenekselleştirdiği Cumhuriyet Balosu ve Ödül Töreni, bu yıl 26 Ekim 2025 tarihinde Hollanda’nın Den Haag kentinde görkemli etkinlikle gerçekleşecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hollanda’da kurulan Altın Lale Vakfı, 10 yıldır kültür, sanat ve toplum değerlerini bir araya getiren etkinliklerle Türk toplumuna katkı sağlıyor. Cumhuriyet Balosu ile her yıl yurttaşlarımızı bir araya getirerek dayanışmayı, kültürel mirası ve Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşatmaya devam eden Altın Lale Vakfı'nın organize ettiği bu yılki özel gecesinde sanat, kültür ve dostluk bir araya gelecek.

Bu yılın “Altın Lale Ödülü” Coşkun Sabah’a ,"Altın Lale Onur Ödülü" ise Türk edebiyatının çınarı, dünyaca ünlü sanatçı Zülfü Livaneli’ye verilecek.

Gecede ayrıca, müziğin ve sahnenin usta isimleri Coşkun Sabah, Serenad Bağcan, Sabri Aslan ve orkestrası, keman virtüözü Sinem Ceylan sahne alacak.

Sunuculuğunu Türkiye’nin sevilen ekran yüzlerinden Özde Sinem Göl ve Sibel Göbekir’in üstleneceği gece, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nün özel “Yöresel Kostüm Defilesi” ile taçlanacak. Aynı zamanda zengin içerikli bir moda gösterisi de davetlileri bekliyor.

26 Ekim 2025 Pazar günü başlayacak Cumhuriyet Balo, Opera Zalencentrum, Fruitweg 28, Den Haag adresinde saat 16.00’da başlayacak balo 22.00’de sona erecek.

Saat 22.30-01.30 saatleri arasında da After Party gerçekleştirilecek