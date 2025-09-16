Bursalı kalıp model döküm sektörü temsilcileri, küresel ihracat hedefleri doğrultusunda Amerika pazarına güçlü bir adım attı. Kalıp Model Döküm Sektörü UR-GE Projesi üyeleri Japonya’nın ardından rotasını ABD’ye çevirdi.BURSA (İGFA) -Türkiye’nin ihracat odaklı büyümesinde yurt dışı iş programları büyük önem taşırken, BTSO da firmaların dış ticaret hacmini artırmak hedefiyle 2025 yılında farklı coğrafyalara yönelik iş programlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye’de alanında ilk defa UR-GE Projesi’nin gerçekleştiği Kalıp Model Döküm Sektörü temsilcileri, bu yıl Nisan ayındaki Japonya programının ardından ihracat rotasını ABD pazarına çevirdi. BTSO üyeleri, Chicago’da düzenlenen sektörün en önemli organizasyonlarından Fabtech 2025 Fuarı’na çıkarma yaptı.

BTSO STANTLI KATILIM SAĞLADI, FİRMALAR İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

McCormick Place’te düzenlenen ve bin 800’ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, BTSO da UR-GE projesi kapsamında stant açarak firmaları ikili iş birliği masasında buluşturdu. BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Makine-Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday ve BTSO 10. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru’nun yanı sıra 45’e yakın firma temsilcisinin yer aldığı heyet, fuarı detaylı bir şekilde incelerken farklı coğrafyalardan katılımcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuarda ayrıca Bursalı firmalar, Türkiye’nin Şikago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır ile de bir araya geldi.

BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Bursa’da sektörün önde gelen markalarının ABD ziyareti ile pazardaki potansiyeli ve geleceği daha yakından görme imkanı yakaladığını belirterek, ABD pazarının büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

BTSO Makine-Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday, Türkiye’de kalıp model döküm sektöründe ilk defa BTSO çatısı altında bir UR-GE kümelenmesi oluşturulduğunu vurguladı.

Bu noktada BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a sektöre yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür eden Burulday, “UR-GE olarak İlk faaliyetimizi Japonya’da gerçekleştirdik. Avrupa’da Çin’in baskısı pazarı daraltırken, ABD firmaları bizim için daha öne çıkıyor. Fabtech, EuroBLECH’ten sonra en büyük katılım olan fuarlardan birisi. Şimdi hedef pazarımız ABD oldu, çünkü burada üretim açığı var. Fuarda Bursa’nın farkını ortaya koyduk. Yaptığımız görüşmelerde ABD pazarında Çin’den kopmak isteyen firmalar kalıpçı arıyor. Bu da bizim için avantaj. ABD, Kanada ve Meksika pazarı bizim için çok önemli. UR-GE ile bu tür iş birlikleri daha güçlü hale geliyor.” diye konuştu.

“RAKİPLERİMİZİ TANIMA FIRSATI YAKALADIK”

UR-GE Üyelerinden Serkan Güney, BTSO’nun ve Ticaret Bakanlığı’nın firmalara yönelik verdiği desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, “Kümelenme mantığıyla hareket eden projemizin destekleri sayesinde yeni iş birlikleri kurmayı sürdürüyoruz. Japonya ve ABD’de çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu sayede ülkemize daha fazla katma değer kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

BTSO heyeti ABD programı kapsamında ayrıca Chicago’daki TOBB Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti.

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, merkezin Türk firmalarına sunduğu hizmetler ve avantajlar hakkında heyete kapsamlı bilgi verdi. Merkezin lojistik depolama alanları da firmalar tarafından da incelendi.