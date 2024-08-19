Son haftalarda piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte altın fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta nispeten yatay bir seyir izleyen altın, bu hafta başında yukarı yönlü bir hareketle dikkatleri üzerine çekti.BURSA (İGFA) - Altın piyasasındaki hareketlilik ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Bursa Kapalı Çarşı esnaflarından Mehmet Sarraf, 22 Ayar altının gram fiyatının 2580 TL, 24 ayar altının gram fiyatının 2740 TL ve çeyrek altın fiyatının bu haftaya 4450 TL ile başladığını dile getirdi. Sarraf, altında geçen iki haftaya oranla yüzde yedilik bir artış olduğunu dile getirdi.

Yıl sonuna kadar altının gram fiyatının 3 bin TL’yi bulacağını ön gördüğünü kaydeden Sarraf, düğün sezonunun sonuna yaklaşılırken vatandaşların altına olan rağbetinin de arttığını ifade etti. Sarraf, altın her zaman vatandaşın yatırımı açısından güvenli bir liman olduğunu da belirterek, altın yatırımlarının uzun vadede vatandaşlara kazandıracağını ifade etti