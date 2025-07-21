Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Aradığınız Kişiye Şu An Ulaşılamıyor: Kocaeli’nin Kadınları Dijital Detoksta” başlığıyla düzenlenen etkinliğe eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın ve annesi Semra Büyükakın ile birlikte katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Aile Yılı kapsamında yürüttüğü “Sağlıklı Yaşam Okulu Projesi” dikkat çeken bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin iş birliğinde düzenlenen “Dijital Detoks” etkinliğinde buluşan kadınlar, teknolojiden uzak kalarak doğa ortamında keyifli bir zaman geçirdi.

“Aradığınız Kişiye Şu An Ulaşılamıyor: Kocaeli’nin Kadınları Dijital Detoksta” başlığıyla düzenlenen etkinlik; doğayla bağ kurmak, dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla organize edildi.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUNDU

Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, annesi Semra Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve eşi Elif Kocaman ile Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fadime Sertçelik katıldı. Yaklaşık 300 kadının yer aldığı programda katılımcılar, teknolojiden uzak, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kadınlar, güne profesyonel antrenörler eşliğinde yapılan nefes ve esneme egzersizleriyle başladı. Bu bölümde amaç; günün stresinden arınmak, bedensel farkındalığı artırmak ve zihin-beden dengesini sağlamak oldu.

Egzersizlerin ardından kadınlar, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli vakit geçirdi. Katılımcılar çömlek yapımı ile geleneksel sanatla tanışırken, kanvas tablo boyama etkinliğinde yaratıcılıklarını sergiledi. Ayrıca tütsü yapımı atölyesi de hem öğretici hem de rahatlatıcı yönüyle ilgi gördü.

PSİKOLOG VE DİYETİSYENLERDEN BİLGİLENDİRİCİ SÖYLEŞİLER

Anne Şehir projesi bünyesinde görev yapan psikolog ve diyetisyenler, etkinlik kapsamında kadınlara yönelik iki önemli konuda bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirdi. “Sağlıklı Yaşamda Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı sunumda sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıkları ele alınırken, “Dijital Çağda Bağımlılık” söyleşisinde ise dijital araçların yaşam üzerindeki etkileri değerlendirildi. Söyleşi sonrası kadınlar, uzmanlarla birebir görüşme imkânı bularak, kişisel sorularına doğrudan yanıt alabilme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, insanların hayatlarında kendilerine nefes alacak alanlar oluşturmasının önemine dikkat çekerek, “Biz bu dünyada mutsuz olmak için var değiliz. Sadece mutlu olmak için de değiliz. Hayatı öyle inşa etmeliyiz ki; hem huzur içinde olalım, hem de çevremize huzur verelim. Kural basit, hayatınıza renk katan insanların ve size keyif veren işlerin sayısını artıracaksınız. Bu tür programlar, yoğun gündemin dışına çıkıp bir durup düşünmenizi sağlar: ‘Biz ne yapıyoruz? Böyle gitmez. Kim düzeltecek?’ Cevap sizsiniz. Çok üzülmek yok, çok sevinmek de yok. Her şey dengede. Dert ettiğinizde çözülmüyor. Böyle bir araya gelin, doğada buluşun, telefonları kapatın. Ne olursa olsun” dedi.