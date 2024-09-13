Almanya, Schengen Bölgesi'nin serbest dolaşım ilkesini fiilen askıya alarak sınır kontrollerini sıkılaştırdı. 16 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olan bu yeni uygulama, Avrupa'nın birçok ülkesini etkiliyor ve vizesi olan kişileri bile etkileyebiliyor. Bu karar, Avrupa genelinde güvenlik endişeleri ve düzensiz göçle mücadele ihtiyacının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.BURSA (İGFA) - Almanya'nın yeni sınır kontrolleri, özellikle Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka’yı kapsıyor. Bu ülkelerden Almanya'ya girişlerde 6 ay boyunca sıkı sınır kontrolleri uygulanacak. Almanya'dan bu ülkelere geçişler ise serbest olacak. Avusturya ile Almanya arasındaki sınır kontrolleri 11 Kasım 2024’e kadar sürecekken, İsviçre, Çekya ve Polonya ile olan sınırlar 15 Aralık 2024’e kadar denetlenecek. Bu sürelerin uzatılabileceği ve en fazla üç yıl sürebileceği belirtiliyor.

NEDEN ŞİMDİ?

Almanya İçişleri Bakanlığı, bu kararın arkasında birkaç temel neden olduğunu açıkladı. Güvenlik endişeleri, düzensiz göçün önlenmesi, mali ve insani yüklerin azaltılması ve sınır ötesi suçlarla mücadele bu kararın arkasındaki başlıca gerekçeler arasında. Bu bağlamda, sınır polislerinin 'sakıncalı' gördükleri kişileri, vizesi olsa bile ülkeye almayabileceği bildiriliyor.

"GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE SOSYAL YÜKLER"

Konuya dair görüşlerini aldığımız göç ve güvenlik uzmanları ise, Almanya'nın aldığı bu önlemleri şu şekilde değerlendirdi:

"Almanya’nın Schengen Anlaşması'na getirdiği bu kısıtlamalar, Avrupa'daki güvenlik endişelerinin ve göç yükünün bir yansıması olarak görülebilir. Özellikle düzensiz göçmen akınının artması ve sınır ötesi suçların yükselmesi, birçok Avrupa ülkesinde benzer önlemler alınmasına neden oldu. Almanya’nın vizesi olan kişileri bile geri çevirebilecek olması, bu ülkenin sınır güvenliğine verdiği önemi gösteriyor. Ancak, bu tür önlemlerin insan hakları ve uluslararası ilişkiler açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor."

GERİ ÇEVİRME VE SINIR DIŞI İŞLEMLERİ

Almanya'nın sınır dışı işlemlerini ve sınır kontrollerini artırması, özellikle düzensiz göçmenler ve kaçak giriş yapanlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Kaçak girişler, sınır kapılarında karşılanarak, iltica taleplerinin işleme alınması gerekliliğini doğuruyor. Almanya, işgücündeki daralmayı da göz önünde bulundurarak, uygun göçmen politikaları geliştireceğini belirtiyor.