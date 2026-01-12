NSPA, NATO ülkelerini GA-ASI'nin gelişmiş çok alanlı RPA'sının edinimi ve idamesi konusunda destekliyor.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - Almanya Federal Bundeswehr Ekipman, Bilgi Teknolojisi ve Hizmet İçi Destek Ofisi ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), General Atomics Aeronautical Systems, Inc.'den (GA-ASI) 8 adet MQ-9B SeaGuardian® Uzaktan Kumandalı Hava Aracı (RPA) tedarik edildiğini duyurdu. Program, dört adet Sertifikalandırılabilir Yer Kontrol İstasyonu'nu da içeriyor. İlk teslimatın 2028'de yapılması bekleniyor.

Almanya, son derece uzun menzil ve dayanıklılık ile çok alanlı yetenekleri için GA-ASI'nin gelişmiş MQ-9B RPA'sını (Uzaktan Kumandalı Hava Aracı) seçen ve giderek büyüyen NATO ülkeleri listesine katılıyor. Platform, soğuk iklimlerdeki görevleri mümkün kılmak için kutuptan kutba uydu kontrolü ve buz çözme yetenekleri sağlıyor. SeaGuardian, Denizaltı Savunma Harbi yeteneği ekleme seçeneğiyle birlikte geniş alan deniz gözetimi sağlayan iki adet çok modlu yüzey arama radarına sahiptir. Ayrıca, MQ-9B'nin şirket içinde geliştirilen Algıla ve Sakın Sistemi, yerel sivil operasyonlar için ayrılmamış hava sahasında uçma yeteneğine yardımcı olarak, onu Almanya'dan yapılacak operasyonlar için son derece çok yönlü hale getiriyor.

MQ-9B, 2025 yılında Birleşik Krallık Askeri Havacılık Otoritesi'nden Askeri Tip Sertifikası alan ilk büyük RPA (Uzaktan Kumandalı Hava Aracı) oldu ve bu sertifika, nüfuslu alanlar da dahil olmak üzere coğrafi kısıtlamalar olmaksızın güvenli operasyonunu onaylıyor.

GA-ASI CEO'su Linden Blue, 'Almanya'nın MQ-9B SeaGuardian'ı seçen NATO ülkeleri listesine katılmasından heyecan duyuyoruz,' dedi. 'MQ-9B'nin Avrupa'da yaygınlaşması, NATO ülkeleri arasında ortaklık sağlıyor ve Almanya için P-8A filosuyla birlikte çalışabilirlik fırsatları sunacak.'

Edinim müzakeresi, üye ülkeleri arasındaki iş birliğini desteklemek ve NATO Müttefikleri ve Ortakları için MQ-9B tedarikini sağlamak amacıyla MQ-9 Destek Ortaklığı (MIC SP) aracılığıyla sözleşmeye dayalı bir çerçeve geliştiren NSPA tarafından Almanya adına yürütüldü. NSPA, ortak eğitim ve operasyonlar için birlikte çalışabilirliği artırmak amacıyla NATO ulusları adına sözleşme yapmak üzere MQ-9B'yi savunma sistemleri portföyüne ekledi.

NSPA Genel Müdürü Ms. Stacy A. Cummings, 'Bu Destek Ortaklığı, NSPA'nın gelişmiş, birlikte çalışabilir yetenekler için verimli, etkili ve duyarlı çok uluslu edinimleri nasıl sağladığını göstermektedir. Deniz gözetimi ve güvenliği için yapılan bu stratejik yatırımda Almanya'yı desteklemekten gurur duyuyoruz,'şeklinde konuştu.

MQ-9B, SkyGuardian® ve SeaGuardian® modellerinin yanı sıra şu anda Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) teslim edilmekte olan Protector RG Mk1'i de içermektedir. GA-ASI'nin ayrıca Belçika, Kanada, Danimarka, Hindistan, Japonya, Polonya, Tayvan ve Özel Operasyonlar Komutanlığı'nı desteklemek üzere ABD Hava Kuvvetleri ile MQ-9B tedarik sözleşmeleri bulunmaktadır ve Almanya'yı bu gruba dahil etmeyi dört gözle beklemektedir. MQ-9B ayrıca Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC ve Group Sail dahil olmak üzere çeşitli ABD Donanması tatbikatlarında yer almıştır.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin (UAS) dünyanın önde gelen üreticisidir. 9 milyon uçuş saatini aşan Predator® UAS serisi 30 yılı aşkın süredir uçmaktadır ve MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini içermektedir. Şirket, kalıcı durumsal farkındalık ve hızlı vuruş sağlayan, uzun süre havada kalabilen, çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

