Ankara'da her yıl ilgi ve beğeni ile izlenen Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Mezuniyet Defilesi Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü, İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda izleyicilerle buluştu.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal başta olmak üzere Üniversite Rektörü Hakan Özkardeş, Tekstil Ve Moda Tasarım Başkanı Mustafa Fikret Ateş, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Hakan Turgut, öğretim elemanları, moda tasarımcıları ve moda endüstrisi temsilcileri, öğrenciler ve onların ailelerinin katıldıkları defile seyircilerini ağırladı.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezun adaylarının koleksiyon çalışmalarını sergilediği yılsonu defilesi Başkent üniversitesi İhsan Doğramacı konferans salonunda gerçekleşirken, Joker ajans modellerinin her zamanki muhteşem defilesi ile bir kez daha göz doldurdu.

Defilenin ardından bir alt katta Başkent Sergi Salonunda Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünün yılsonu öğrenci işleri sergisinin açılışı gerçekleştirildi.