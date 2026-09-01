5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.

ANKARA (İGFA) - 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13'üncü maddesinde belirtilen şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar öncelikli olarak özel okullara ücretsiz okumak için başvuru ve yerleştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi.

Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99.8'i tercihlerinden herhangi birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 82, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu.

Yerleşen öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 31 Ağustos - 7 Eylül 2026 tarihleri arasında ilgili özel okula kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları, 8 Eylül 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

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