Bunlar da ilginizi çekebilir

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '' Alanya'nın huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 7/24 esasına devam edeceğiz''ifadelerine yer verdi.

Jandarma bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 40 şahıs yakalndı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Jandarma ekiplerinin operasyonları sonucunda 195 gram uyuşturucu madde, 5 kenevir bitkisi ve 45 adet sentetik hap ele geçirildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda 148 kişi yakalandı, bunlardan 20'u tutuklandı. Emniyetin yürüttüğü operasyonlar sonucunda 32 bin 961 gram uyuşturucu madde, 1 kenevir bitkisi ve 383 adet sentetik hap ele geçirildi.

Alanya'da 07 Ekim - 12 Aralık tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 195 kişi gözaltına alındı. ALANYA (İGFA) - Alanya'da Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından narkotik oprerasyon düzenlendi.