İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin hava kalitesini korumak için kirliliğe neden olan nitelikteki yakıt satışlarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Hava Kirliliği Denetim Ekibi, kirletici unsurların başında gelen kaçak kömür denetimlerini özellikle kış aylarında sıklaştırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ısınma amaçlı kullanılan yakıtların, hava kirliliğine dönüşmemesi için mücadeleyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hava Kirliliği Denetim ekibi, kış aylarında artan kömür kullanımına bağlı olarak değişen hava kalitesi için denetimlerini arttırdı.

İzmir’de 280 kömür satış deposunu yıl içerisinde 900 kez denetleyerek, numuneler alan ekipler, satışı yapılan kömürlerin standartlara uygunluğunu da akredite laboratuvarlarda inceliyor. Analiz sonucu yürürlükteki mevzuatta belirtilen standartlara uygun olmayan kömür satış yerleri hakkında ise yasal işlem uygulanıyor.

NUMUNELER MÜHÜRLENEREK ALINIYOR

Hava Kirliliği Denetim Ekibi’nde görevli Metalurji ve Malzeme Mühendisi Gökhan Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce kömür satış izin belgesi bulunan 280 depoda, yıl içerisinde denetimlerini sürdürdüklerini belirtti. Gittikleri depolardan mühürleyerek aldıkları 3 poşet kömürün laboratuvarlarda incelendiğini söyleyen Gökhan Doğan, belirlenen yönetmelik ile genelgeler çerçevesinde numuneler alındığını ifade etti.

Kaçak kömür satışlarını engellemek için mücadele ettiklerini de vurgulayan Doğan, İzmirlileri kalitesiz kömür satışlarına karşı uyardı. Yurttaşların kömür alırken, İzmir Valiliği tarafından onaylı satış izin belgesini sormalarını isteyen Gökhan Doğan, “Kömür satıcılarında, İzmir için satış izin belgesi bulunmalı. Satış izin belgesi olmayan kömürler, mevzuata aykırı kömür sınıfında” dedi.

Bu arada hava kirliliğini önlemek için yakıtların kalitesini kontrol eden ekipler, bunun yanı sıra yakma sistemlerinin tekniğine uygunluğunu da denetlemeyi sürdürüyor.