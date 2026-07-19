Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Alanya'da yerli ve yabancı turistlere yönelik güvenli turizm çalışmaları kapsamında Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça hazırlanan kent haritalarını dağıttı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Alanya'da turizm sezonu kapsamında 'Güvenli ve Huzurlu Turizm' uygulamaları çerçevesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu noktalarda dört dilde hazırlanan kent haritalarını ziyaretçilere dağıttı.

Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olarak hazırlanan haritalarda; Alanya'nın doğal ve kültürel değerleri, toplu taşıma güzergâhları, olası suç ve suçlulara karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim bilgileri yer aldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamayla hem turistlerin kentte daha güvenli ve bilinçli şekilde seyahat etmelerini sağlamayı hem de Alanya'nın turizm potansiyeline katkı sunmayı hedefliyor.

Emniyet ekiplerinin yaz sezonu boyunca 'Güvenli ve Huzurlu Turizm' kapsamında bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.