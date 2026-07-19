Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmak ve yerli turistlere Denizli'nin saklı zenginliklerini tanıtmak amacıyla muhteşem bir projeye imza attı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje, termal turizmin merkezi Karahayıt ile Denizli'nin tarihi ilçelerini birbirine bağlıyor.

Bölgeye gelen yerli turistlerin sadece konakladıkları alanla sınırlı kalmayıp kentin kültürel mirasını da yakından tanımasını hedefleyen kültür gezileri büyük bir coşkuyla başladı.



PROJENİN İLK DURAĞI BULDAN

Kültür turları kapsamında misafirlerin ilk adresi, bölgenin en önemli tarihi miraslarından biri olan Buldan ilçesi oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen kültür rotasının ilk durağında katılımcılar, Tripolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Uzman rehberler eşliğinde antik kenti gezen yerli turistlere; kentin tarihi, kültürel mirası ve arkeolojik geçmişi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.



Antik kent gezisinin ardından Buldan'ın tarihi sokaklarını yürüyerek keşfeden heyet, Buldan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Belküm'ü (Buldan El Sanatları ve Kültür Merkezi) ziyaret etti.

Ziyaretçiler, dünyaca ünlü geleneksel Buldan dokumasının üretim aşamalarını tezgahların başında, yerinde inceleme fırsatı buldu. İlçenin köklü el sanatlarına yoğun ilgi gösteren misafirler, yöresel zenginlikleri ilk elden deneyimledi.

Programın son bölümünde ise tarihi Buldan Çarşısı'na ziyaret gerçekleştirildi. Çarşı esnafıyla bir araya gelen ve yöresel el emeği ürünlerden satın alan katılımcılar, böylece ilçenin hem ekonomik hem de kültürel hayatına doğrudan katkı sağladı.



ZİYARETÇİLERDEN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Organizasyona katılan yerli turistler, Denizli'yi bu kadar yakından ve rehberler eşliğinde tanımaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kendilerine bu ayrıcalıklı imkânı sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür eden misafirler, bu projenin Denizli turizminin tanıtımı için altın değerinde bir adım olduğunu vurguladı. Karahayıt'ta konaklayan misafirleri kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturacak ücretsiz gezi programlarının farklı rotalarla hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Proje sayesinde Denizli'nin turizm pastasının tüm ilçelere eşit ve verimli bir şekilde yayılması hedefleniyor.