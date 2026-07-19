Çeşme Marina'da düzenlenen EAYK-TAYK Sahil Güvenlik Kupası Doğu Ege Yat Şampiyonası 32. Yılı'nda IRC ve ORC şampiyonasının final günü tamamlandı. Çeşme açıklarında gerçekleştirilen coğrafi yarışta 25 tekne, şampiyonluk mücadelesi için yelken açtı. Üç gün süren organizasyon, yüksek rekabetin yaşandığı final yarışının ardından sona erdi.

İZMİR (İGFA) - Türkiye açıkdeniz yelkeninin köklü organizasyonlarından EAYK-TAYK Sahil Güvenlik Kupası Doğu Ege Yat Şampiyonası 32. Yıl, Çeşme Marina'da gerçekleştirilen final yarışıyla sona erdi.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ile Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü'nün (TAYK) iş birliğinde düzenlenen IRC ve ORC şampiyonasında, ilk iki gün gerçekleştirilen şamandıra yarışlarının ardından 25 tekne, genel klasmandaki sıralamaları belirleyen final yarışında Çeşme açıklarında yelken açtı. Adalar ve şamandıraları kapsayan coğrafi parkurda tamamlanan son mücadelenin ardından üç gün süren şampiyonada dereceye giren ekipler belli oldu.

COĞRAFİ YARIŞTA FİNAL HEYECANI YAŞANDI

Şampiyonanın final gününde ekipler, Çeşme açıklarında belirlenen coğrafi parkurda son kez yelken açtı. Gün boyunca 15 ila 19 knot arasında değişen rüzgâr, yarış için elverişli ve dengeli koşullar sunarken ekipler, genel klasmandaki sıralamalarını korumak ya da zirveye yükselmek için büyük bir mücadele ortaya koydu.

Yaklaşık 28 deniz mili uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilen yarışta, doğru stratejiyi belirleyen ve rüzgârı en verimli şekilde değerlendiren ekipler avantaj sağlamaya çalıştı. Adalar ve seyir işaretlerini kapsayan parkur boyunca taktiksel hamleler ile ekip uyumu ön plana çıkarken, finiş hattına kadar süren rekabet Çeşme açıklarında heyecanı bir an olsun düşürmedi. Üç gün süren şampiyonanın son mücadelesi, hem yarışan ekiplerin performansını hem de Türkiye açıkdeniz yelkenindeki yüksek rekabet seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHEETAH / TEAM ACADİA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Final yarışının ardından IORC Overall genel klasmanında şampiyon belli oldu. Oğuz Ayan kaptanlığındaki CHEETAH / Team Acadia, üç gün süren mücadeleyi zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Yaşar Doğa Arıbaş ve Umut Efe Alpkoçak yönetimindeki CARINA ikinci sırada yer alırken, Sinan Sümer kaptanlığındaki ALIZE M12 ise üçüncü olarak podyumu tamamladı. Çeşme açıklarında üç gün boyunca büyük rekabete sahne olan organizasyon, yüksek mücadele düzeyi ve centilmence yarışan ekiplerin performansıyla yelkenseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

IORC Overall

CHEETAH (Oğuz Ayan)

CARINA (Yaşar Doğa Arıbaş / Umut Efe Alpkoçak)

ALIZE M12 (Sinan Sümer)

IORC 0

CHEETAH (Oğuz Ayan)

ORIENT EXPRESS 6 (Zeynep Atabay)

EKER 40 (Ahmet Eker)

IORC 1

ALIZE M12 (Sinan Sümer)

FENERBAHÇE 1 (Orkun Öz)

FLYER (Tora Kutluoğlu)

IORC 2

CARINA (Yaşar Doğa Arıbaş / Umut Efe Alpkoçak)

PUPA (Cenk Tekkaya)

FENERBAHÇE 5 (Evren Koncagül)

IORC GO

DHO AKOVA (Acar Koparal)

IZMIR (Eray Acar)

CALLISTA (Herman Van Lierde)

IRC Overall

FENERBAHÇE 1 (Orkun Öz)

DHO AKOVA (Acar Koparal)

CHEETAH (Oğuz Ayan)

ORC Overall

CHEETAH (Oğuz Ayan)

CHEETAH (Oğuz Ayan)

CARINA (Yaşar Doğa Arıbaş / Umut Efe Alpkoçak)