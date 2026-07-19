Uzunköprü Belediyesi, Avrupa Birliği hibe desteğiyle tamamen hibe kaynakları kullanılarak şehrimize kazandırdığımız İklim Dostu Parkımızın açılışını büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Cumhuriyet Mahallesi'ne kazandırılan İklim Dostu Park'ın tamamının Avrupa Birliği hibesiyle hayata geçirilmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Parkın, doğaya saygılı, sürdürülebilir ve geleceği düşünen belediyecilik anlayışımızın önemli örneklerinden biri olacağını ifade eden Başkan Martin, 'Bu parkta çocuklarımız güvenle oynayacak, gençlerimiz ve ailelerimiz keyifli vakit geçirecek, hobi bahçeleriyle üretmenin güzelliğini yaşayacaktır. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yerel yönetimlerin tüm zorluklara rağmen kentlere değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini belirterek, Avrupa Birliği fonlarının etkin şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Gencan konuşmasında, çocuklar ve gençler için yeni yaşam alanları oluşturduklarını belirterek, 'Avrupa Birliği gibi uluslararası fonları en verimli şekilde kullanarak şehirlerimize değer katıyoruz. Başta Belediye Başkanımız Ediz Martin olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını kutluyor, parkımızın Uzunköprümüze hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Program, çocuklarla birlikte gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğiyle sona erdi. Geleceğe nefes olacak fidanların toprakla buluşturulduğu bu anlamlı etkinlik, açılışa katılanlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Konuşmalar sonrasında çocuklarla fidan dikilerek park açılışı programı tamamlandı.